«Москвич» забрал награду: новый М70 признали лучшим в своей категории

Кроссовер «Москвич М70» стал победителем в категории среднеразмерных моноприводных моделей на премии «Внедорожник года 2026». Автомобиль выбрало Большое жюри, состоящее из автомобилистов, голосовавших открыто, сообщает издание «За рулем».

Продажи «Москвича М70» начались в марте 2026 года. Через несколько месяцев после выхода модели на российский рынок она вошла в число финалистов своей категории и по итогам голосования получила первое место.

Руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью АО МАЗ «Москвич» Дарья Старостина отметила, что для компании важным стало признание модели со стороны автомобилистов вскоре после начала продаж. Она также поблагодарила участников голосования за поддержку автомобиля.

Премия «Внедорожник года» существует с 2005 года и учреждена журналом «Клуб 4×4». Победителей определяют два состава жюри — Экспертное и Большое. В Большое жюри входят автомобилисты, которые участвуют в открытом голосовании.

«Москвич М70» представляет собой среднеразмерный переднеприводный кроссовер. Для модели предусмотрены два силовых агрегата: 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и 2-литровый турбомотор на 200 л. с. с девятиступенчатым автоматом.

Объем багажника составляет 507 литров, а при сложенных сиденьях второго ряда увеличивается до 1484 литров. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, камерами кругового обзора и электронными системами помощи водителю.