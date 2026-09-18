Belgee за 1,5 млн рублей: новый X50 получил тот самый классический автомат

В Беларуси начались официальные продажи новой версии кроссовера Belgee X50 с атмосферным двигателем и классической автоматической коробкой передач. Автомобили уже поступили в дилерские центры, а стоимость начинается от 54 900 белорусских рублей, что составляет около 1,5 млн российских рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Belgee X50 получил бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 122 л. с. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

На белорусском рынке модель пока представлена в одной комплектации. В нее входят 16-дюймовые легкосплавные диски, электроусилитель руля, дисковые тормоза на обеих осях и сиденья с отделкой экокожей. В салоне установлены 8-дюймовый дисплей, USB-порты, поддержка Apple CarPlay и Bluetooth.

Габариты кроссовера составляют 4330 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту. Колесная база достигает 2600 мм.

Внешне новая версия отличается обновленным задним бампером, скрытыми патрубками выхлопной системы и измененным оформлением передней части. Для эксплуатации в холодную погоду предусмотрены обогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя, рулевого колеса и передних сидений.

Покупателям доступны четыре цвета кузова: кристально-белый, серебристый металлик, серый металлик и голубой металлик.

Атмосферный Belgee X50 также планируется продавать в России. Предварительные заказы на модель уже открыты, однако российская цена автомобиля пока не объявлена.