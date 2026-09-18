Российская нефть пробила $120: Urals неожиданно обошла фьючерсы на Brent

Стоимость российской нефти Urals утром 17 сентября достигла $121,15 за баррель, тогда как ноябрьские фьючерсы на Brent торговались примерно по $104,5. Об этом сообщает Prufy.ru со ссылкой на данные торговых площадок.

При этом прямое сравнение этих значений требует оговорок. Фьючерсная цена Brent отражает стоимость контракта на будущую поставку, тогда как спотовая цена показывает стоимость физической нефти. По данным «Фонтанки», спотовая Brent с поставкой в Северо-Западной Европе в тот же момент стоила около $125,7 за баррель.

Согласно данным Argus, стоимость Urals на выходе из российского порта Приморск составляла около $97 за баррель при дисконте примерно $24 к Brent. Более высокая цена формируется уже после доставки нефти на азиатские рынки, где покупатели из Индии и Китая конкурируют за доступные партии российского сырья.

Одним из факторов роста котировок стали перебои с поставками нефти на Ближнем Востоке. Российские порты Приморск и Новороссийск при этом находятся вне районов, непосредственно затронутых ограничениями судоходства в Ормузском проливе, Красном море и районе Баб-эль-Мандеба. На фоне сокращения альтернативных поставок азиатские переработчики увеличили интерес к доступным партиям Urals.

Дополнительным фактором стало изменение российской добычи. По данным, приведенным в исходном материале, производство нефти в России сократилось с 9,18 млн баррелей в сутки в первом квартале до 8,7 млн баррелей в августе. Вице-премьер Александр Новак связывал снижение с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

16 сентября котировка Urals достигала $121,61, а к началу сентября она находилась примерно на уровне $81 за баррель. Таким образом, рост за первую половину месяца оказался значительным.

Высокие котировки не означают пропорционального увеличения доходов российских продавцов. На результат влияют курс рубля, объем экспорта, стоимость фрахта и другие расходы. По данным из исходного материала, стоимость перевозки Urals из Новороссийска в Индию достигала $23,2 за баррель, что сокращает маржу поставщиков.