Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за подключение сел и деревень к высокоскоростному интернету
В Подмосковье можно проголосовать за подключение к высокоскоростному интернету
Фото: [REGIONS/Татьяна Замятина]
Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за подключение населенных пунктов к высокоскоростному мобильному интернету в 2027 году. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
К участию в голосовании приглашаются совершеннолетние граждане РФ, которые имеют постоянную регистрацию в регионе расположения населенного пункта.
Отдать свой голос можно за села, деревни и хутора с численностью населения от 100 до 1 тыс. человек и отсутствием мобильного интернета.
Голосование проводится на портале госуслуг до 8 ноября. Также проголосовать можно по почте. Для этого нужно направить письмо в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2. Подписать его могут сразу несколько человек.
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