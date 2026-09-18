Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за подключение сел и деревень к высокоскоростному интернету

Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за подключение населенных пунктов к высокоскоростному мобильному интернету в 2027 году. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию в голосовании приглашаются совершеннолетние граждане РФ, которые имеют постоянную регистрацию в регионе расположения населенного пункта.

Отдать свой голос можно за села, деревни и хутора с численностью населения от 100 до 1 тыс. человек и отсутствием мобильного интернета.

Голосование проводится на портале госуслуг до 8 ноября. Также проголосовать можно по почте. Для этого нужно направить письмо в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2. Подписать его могут сразу несколько человек.

Развитие цифровых сервисов и внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.