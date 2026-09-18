Шенген снова ближе: четыре страны Европы продолжают выдавать россиянам визы

Италия, Франция, Греция и Испания продолжают выдавать шенгенские визы российским туристам и, по оценке представителей туриндустрии, остаются наиболее лояльными направлениями в вопросе оформления документов. Об этом в пресс-центре Национальной службы новостей заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По словам Арутюнова, именно эти четыре страны сейчас чаще рассматриваются российскими туристами для получения шенгенских виз. При этом он отметил, что отели не могут напрямую влиять на решения консульств и ускорять процесс оформления документов.

Отдельно эксперт напомнил об изменении визового режима Черногории. С 1 ноября 2026 года для граждан России потребуется виза для въезда в страну, тогда как до 31 октября россияне могут пользоваться безвизовым режимом при соблюдении действующих условий.

Арутюнов также заявил о давлении на Сербию и авиакомпанию Air Serbia, которая остается одним из немногих европейских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию. При этом, по его словам, туристические поездки россиян в европейские страны продолжаются.