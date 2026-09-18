42% россиян считают возраст от 30 до 39 лет наиболее подходящим для начала карьеры в новой сфере. При этом почти половина опрошенных старше 40 лет уже имеет опыт профессиональных перемен, говорится в совместном исследовании «Одноклассников» и сервиса «Работа.ру», данные которого приводит ТАСС.

Еще 19% респондентов назвали наиболее подходящим для смены профессии период от 25 до 29 лет, а 18% — возраст от 40 до 49 лет. Возможность начать карьеру заново в 50–59 лет допускают 9% участников, до 25 лет — 7%, а после 60 лет — 6%.

Опыт профессиональных изменений после 40 лет есть у 46% опрошенных. Они либо меняли специальность, либо начинали карьеру в новой сфере практически с нуля. Остальные 54% с подобной ситуацией пока не сталкивались.

При этом 53% участников заявили, что точно готовы сменить профессию, если их перестанет устраивать нынешняя карьера. Еще 26% скорее готовы пойти на такой шаг. Среди респондентов старше 40 лет доля тех, кто точно готов к смене профессии, составила 58%, еще 31% скорее готовы к переменам.

Главным ориентиром при выборе нового профессионального направления для россиян старше 40 лет остается финансовая стабильность. Ее назвали приоритетом 59% участников исследования. Гибкий график и возможность совмещать работу с личной жизнью важны для 16%, интерес к задачам и смысл работы — для 14%, обучение и получение новых навыков — для 6%. Признание, статус и карьерный рост отметили 2%, другие факторы — 4%.

Основным условием для перехода в новую сферу 60% респондентов назвали наличие гарантированной вакансии или конкретного предложения от работодателя. Финансовую подушку на три-шесть месяцев считают необходимой 49%, а доступ к обучению или программам переквалификации — 46%.

Поддержку семьи и близких при смене профессии считают важной 32% участников, еще 27% отмечают необходимость четкого плана перехода в новую сферу.

Авторы исследования также отметили интерес пользователей к авторскому контенту как одному из способов освоения новых навыков и дополнительного заработка. Среди популярных тематик — сад и огород, дом и ремонт, отдых и туризм.