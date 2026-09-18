Отпуск хотят увеличить без повышения зарплаты: выходные могут перестать «съедать» дни отдыха

В России предложили изменить порядок учета выходных дней при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. Законопроект предусматривает исключение выходных из продолжительности основного и дополнительного отпуска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на лидера партии Леонида Слуцкого.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса РФ. Сейчас основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, поэтому при его разделении на части субботы и воскресенья входят в общее число дней отдыха.

По мнению авторов законопроекта, при двухнедельном отпуске на выходные может приходиться до шести дней, из-за чего фактическая продолжительность отдыха сокращается. Инициаторы предлагают не засчитывать такие дни в отпуск, чтобы работник мог использовать все гарантированные дни именно для отдыха.

Законопроект направлен на заключение в Правительство РФ 17 сентября. Также заявили, что аналогичная инициатива уже предлагалась ранее и была доработана.