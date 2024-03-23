Сербская «Црвена Звезда» выйдет на товарищеский матч с «Зенитом» в траурных повязках

Фанаты сербской футбольной «Црвены Звезды» в соцсетях призвали «поддержать братьев из России в трудную минуту» и заполнить домашнюю арену команды в Белграде на товарищеской игре с «Зенитом».

Напомним, матч «Црвена Звезда» — «Зенит» пройдет сегодня, 23 марта, на стадионе «Райко Митич». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Как передает RT, сербские и российские футболисты выйдут сегодня на игру с траурными повязками. Кроме того, перед встречей будет объявлена минута молчания.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.