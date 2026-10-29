Смерть звезды «Героев» и «Нэшвилла» Панеттьери официально признали несчастным случаем

Трагедия произошла 16 августа 2026-го года в съемной квартире в Гринвилле. В момент смерти рядом находились ее бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак. Они вызвали экстренные службы и пытались помочь актрисе, но спасти ее не удалось.

Расследование длилось более двух месяцев. Специалисты провели токсикологическую экспертизу и вскрытие. В организме Панеттьери обнаружили токсическое воздействие нескольких веществ. Следов травм эксперты не нашли.

Полицейское управление Гринвилла заявило, что смерть наступила в результате несчастного случая. Дело закрыто коронером округа.

У актрисы осталась 11-летняя дочь. После смерти Панеттьери ее бывший возлюбленный, 50-летний украинский боксер Владимир Кличко заявил о правах на имущество актрисы. Он также сообщил, что окружение Хайден похитило и продало часть драгоценностей.