Смерть звезды «Героев» и «Нэшвилла» Панеттьери официально признали несчастным случаем
Daily Mail: смерть 36-летней Хайден Панеттьери признали несчастным случаем
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Смерть 36-летней звезды сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хайден Панеттьери официально признали несчастным случаем, сообщает Daily Mail.
Трагедия произошла 16 августа 2026-го года в съемной квартире в Гринвилле. В момент смерти рядом находились ее бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак. Они вызвали экстренные службы и пытались помочь актрисе, но спасти ее не удалось.
Расследование длилось более двух месяцев. Специалисты провели токсикологическую экспертизу и вскрытие. В организме Панеттьери обнаружили токсическое воздействие нескольких веществ. Следов травм эксперты не нашли.
Полицейское управление Гринвилла заявило, что смерть наступила в результате несчастного случая. Дело закрыто коронером округа.
У актрисы осталась 11-летняя дочь. После смерти Панеттьери ее бывший возлюбленный, 50-летний украинский боксер Владимир Кличко заявил о правах на имущество актрисы. Он также сообщил, что окружение Хайден похитило и продало часть драгоценностей.