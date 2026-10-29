Почувствовали вибрацию, но телефон не звонил: неврологи объяснили странный обман мозга

Смартфон лежит в кармане, внезапно ощущается вибрация, но на экране нет ни одного уведомления. Такое явление получило название фантомной вибрации, и оно гораздо распространеннее, чем кажется: в опубликованном в журнале BMJ исследовании еще 2010 года с ним сталкивались 68% опрошенных медицинских работников. Почему мозг способен создавать ощущение несуществующего сигнала, связана ли такая реакция с тревожностью и когда стоит обратиться к врачу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

По словам специалиста, фантомная вибрация — не выдумка и не обязательно признак заболевания. Человек действительно ощущает сигнал, которого в этот момент нет. Причина может скрываться в особенностях работы головного мозга.

«Мозг постоянно прогнозирует возможные сигналы и сопоставляет их с поступающей от рецепторов информацией. При регулярном ожидании уведомлений ощущения от прикосновения одежды, движения или слабого давления на кожу могут ошибочно интерпретироваться как вибрация телефона», — объяснила Александрова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Таким образом, телефон может даже не находиться в режиме вибрации, но человек все равно почувствует знакомый сигнал.

Фантомные вибрации могут возникать у людей, которые активно пользуются мобильными устройствами. Особенно если смартфон постоянно находится рядом, а человек привык быстро реагировать на сообщения. При этом, как подчеркнула Александрова, фантомные сигналы не всегда связаны с повышенной тревожностью или психологическими проблемами.

«Прямой причинно-следственной связи именно с тревожным расстройством не доказано, хотя стресс и тревожность могут способствовать появлению таких ощущений. Единичные фантомные вибрации обычно не свидетельствуют о заболевании», — отметила врач.

Однако насторожиться стоит, если ощущение несуществующей вибрации начинает возникать постоянно, становится навязчивым или появляется даже тогда, когда человек не пользуется смартфоном. Особое внимание необходимо обратить на сопутствующие симптомы.

Речь может идти об онемении, изменении чувствительности, слабости, головокружении или нарушениях координации. В подобных случаях важно не списывать все на привычку к гаджету, а обратиться к врачу для выяснения причины. При внезапном появлении выраженной слабости, онемения одной стороны тела или нарушений речи необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Важно также оценить эмоциональный фон: постоянная тревога, нарушения сна и выраженная зависимость от проверки телефона требуют отдельного внимания, заключила невролог.