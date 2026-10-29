Песня пропадающего урожая: капуста с огорода жительницы Ступина спела меланхоличный блюз

Блогер-гигантовод Алина Романова из Ступина поделилась очередным необычным роликом, в котором заставила «запеть» садовую капусту прямо на клумбе. По словам автора, мелодия получилась под стать внешнему виду овоща — сдержанной и меланхоличной, а превратить живую природу в музыкальный инструмент помогла не магия, а современные технологии. Подробности об этом узнала редакция REGIONS .

Секрет музыкальных способностей растений кроется в специальном приборе — биосонификаторе. К листьям капусты крепят чувствительные сенсоры, которые фиксируют электропроводимость в разных точках листовой пластины. Устройство улавливает микроскопические колебания, порождаемые движением воды и питательных соков по сосудам флоры, после чего транслирует эти внутренние ритмы в музыкальные ноты.

Алина Романова уже успела опробовать эту технологию на самых разных представителях живой природы. Раньше ее приборам «подпевали» филодендроны, подсолнечные кусты, томаты, сосны и даже лесные грибы. Например, комнатный филодендрон в прошлых видео бурно радовался обычному поливу, выдавая совсем другие мотивы.

Сама экспериментаторша отметила эстетику капусты, признавшись, что планирует обязательно высадить такую красоту на участке в следующем сезоне. По ее наблюдениям, звучание кочанов немного варьируется в зависимости от их оттенка, хотя общая тональность остается умиротворенной и печальной. Свою новую работу блогер озаглавила лаконично — «Меланхолия капусты».