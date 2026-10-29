Три Луны и гало над Шатурой: астроном раскрыл секрет загадочного явления

Вечером 28 октября небо над Шатурой устроило настоящий спектакль: жители стали свидетелями сразу трех редких оптических эффектов — парселены, лунного гало и иризации облаков. Кадрами небесного шоу поделились в соцсетях, а астроном Лев Львов объяснил для REGIONS , почему осень — лучшее время для таких наблюдений и чего еще ждать от подмосковного неба.

Небо над городом буквально превратилось в холст художника. Пользователь ValeyTrue x MesoVid выложил в соцсети завораживающие кадры: по сторонам от настоящей Луны светились «ложные луны», вокруг спутника Земли раскинулось большое кольцо, а облака окрасились в нежные радужные оттенки.

Парселена, которую также называют ложной Луной, возникает, когда лунный свет преломляется в ледяных кристаллах атмосферы — тогда по бокам от светила появляются светлые пятна. Лунное гало выглядит как кольцо вокруг Луны, а иризация придает облакам радужные тона.

Астроном из Шатуры Лев Львов пояснил, что с наступлением холодов начинается период, когда стоит внимательнее присматриваться к небу: осеннее равноденствие, как и весеннее, нередко сопровождается интересными природными явлениями. По его словам, сейчас наступает пора различных астрономических явлений, потому что на улице заметно холодает.

Осень может подарить жителям Подмосковья и более впечатляющие картины. Лев Львов ожидает северных сияний, хотя в этом году они, по его оценке, могут оказаться не такими яркими, как в 2025-м. Солнце вступило в стадию спокойствия и стало давать меньше вспышек, которые доходят до Земли, объяснил астроном.

Именно солнечная активность во многом определяет силу полярных сияний: когда потоки заряженных частиц взаимодействуют с магнитным полем Земли и верхними слоями атмосферы, на небе появляются цветные свечения. Увидеть их в Подмосковье удается не каждый раз — многое зависит от активности Солнца и условий наблюдения.

Специально ехать в другой город ради необычного явления необязательно. По словам Льва Львова, интересные картины можно увидеть практически в любом месте — главное, чаще смотреть на небо. Особенно астроном советует обратить внимание на утренние часы: около семи-восьми утра там можно заметить очень интересные явления.