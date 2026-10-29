Боксеры-вымогатели из Няндомы, терроризировавшие жителей, получили сроки

Няндомский районный суд Архангельской области вынес приговор двум местным жителям 22 и 16 лет. Их признали виновными в вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с декабря 2025 года по февраль 2026-го фигуранты угрожали двум потерпевшим и требовали у них деньги. Жертвы знали, что их обидчики занимаются боксом, и опасались расправы. Поэтому выполняли требования вымогателей.

Известно, что 22-летний фигурант ранее уже был судим за похожее преступление. Ему назначили четыре года и три месяца колонии общего режима. Несовершеннолетний соучастник получил три года условно.

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