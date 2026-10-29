Более 16 тыс. медиков оформили компенсацию за аренду съемного жилья в Подмосковье
В Подмосковье компенсацией за аренду жилья воспользовались 16,6 тыс. медиков
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Более 16,6 тыс. медработников воспользовались компенсацией за аренду съемного жилья в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, две трети специалистов, оформивших меру поддержки, являются средним медперсоналом.
Размер компенсации составляет 30 тыс. рублей для одного медика и 45 тыс. рублей для супружеской пары медиков. Подробная информация об условиях получения меры поддержки представлена здесь.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.