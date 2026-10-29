Около 100 пожарных и спасателей приняли участие в соревнованиях «Вертикальный вызов» в Подмосковье

Ежегодные открытые спортивные соревнования пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании прошли в Красногорске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

В состязании приняли участие около 100 специалистов. Им требовалось подняться по маршевой лестнице на 39 этаж многоквартирного дома в экипировке с включением в дыхательные аппараты на сжатом воздухе.

В личном зачете победу одержал Сергей Мочегов из специального управления ФПС № 100. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники специального управления ФПС № 100.