Около 100 пожарных и спасателей приняли участие в соревнованиях «Вертикальный вызов» в Подмосковье
Соревнования «Вертикальный вызов» среди пожарных провели в Подмосковье
Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]
Ежегодные открытые спортивные соревнования пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании прошли в Красногорске. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
В состязании приняли участие около 100 специалистов. Им требовалось подняться по маршевой лестнице на 39 этаж многоквартирного дома в экипировке с включением в дыхательные аппараты на сжатом воздухе.
В личном зачете победу одержал Сергей Мочегов из специального управления ФПС № 100. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники специального управления ФПС № 100.