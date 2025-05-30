Сербский защитник Мимович покинул «Зенит»

20-летний правый защитник вернется в «Фенербахче», откуда пришел в «Зенит» в зимнее трансферное окно на правах аренды.

Мимович провел четыре матча в РПЛ и два — в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

«Зенит» занял второе место в чемпионате России и не сумел пробиться в суперфинал Кубка страны в год своего столетия.

Накануне прошло заседание Совета директоров «Зенита». По его итогам в петербургском клубе решили обойтись без перемен в топ-менеджменте и тренерском штабе клуба, который продолжит возглавлять Сергей Семак. «Зениту» поставлена задача выиграть чемпионат России.