«Сердце оттаяло»: Александр Домогаров перестал скрывать роман с 40-летней танцовщицей

Народный артист России, 62-летний российский актер Александр Домогаров, наконец, приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью. Долгие годы он скрывал свои романы от посторонних глаз. Но недавно он опубликовал в социальных сетях трогательное видео, которое расставило все точки над i, пишет Super.

На кадрах запечатлены прогулки у моря, ужины в ресторане под открытым небом и другие романтичные моменты. А главное — в объектив попала женщина, с которой Домогаров явно состоит в близких отношениях.

Избранницей актера оказалась 40-летняя танцовщица Татьяна Степанова. Разница в возрасте между ними составляет 22 года. На видео они выглядят очень гармонично и счастливо.

Подписчики Домогарова тут же засыпали его вопросами, и он, судя по всему, не стал отрицать очевидное. Это первый случай, когда он публично афиширует роман.

Напомним, что личная жизнь Домогарова была полна драматических событий. Первой супругой стала Наталья Сагоян. В этом браке родился сын Дмитрий, который трагически погиб в 2008 году. Вторая жена — актриса Ирина Гуненкова — подарила ему еще одного сына, Александра. Женщина умерла в 2023 году.

Позже артист женился на Наталье Громушкиной, а после развода с ней у него был роман с Мариной Александровой. Теперь, похоже, наступил новый этап.

Ранее Александр Домогаров впервые откровенно рассказал о духовной связи с бывшей женой Ириной Гуненковой.