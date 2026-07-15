Серебряный призер ОИ-1992 высказалась об европейском гиде против сексуализации атлеток

Европейская легкоатлетическая ассоциация и Европейский вещательный союз выпустили гид против сексуализации женщин в трансляциях. Серебряный призер Олимпиады-1992 Ольга Богословская в беседе с RT назвала эту инициативу нелепой. По ее словам, в легкой атлетике никогда не было проблем с подобными ракурсами, а новые правила выглядят как попытка создать проблему на пустом месте.

Ольга Богословская отнеслась к новому гиду European Athletics с иронией, сравнив его с забавной шуткой. Она заявила, что у ассоциации, видимо, нет более важных дел, чем придумывать подобные предписания.

По мнению спортсменки, в легкой атлетике давно сложились негласные профессиональные стандарты съемки. Операторы на крупных соревнованиях понимают, с каких ракурсов можно снимать девушек, и никогда не переступают границ. Богословская подчеркнула, что речь не идет о ситуациях, когда зрители пытаются заглянуть под юбки спортсменкам.

Она также отметила, что легкоатлетки с удовольствием выступают в открытой форме, гордятся своей фигурой и не видят в этом ничего предосудительного. Ольга предположила, что проблема могла возникнуть только на второстепенных турнирах, но точно не на крупных стартах, где вещатели работают профессионально.

Тем временем Всероссийская федерация легкой атлетики продолжает борьбу за возвращение российских спортсменов на международную арену. Спортивный арбитражный суд уже подтвердил получение иска ВФЛА на решение World Athletics о продлении отстранения. Этот процесс остается главной головной болью для отечественной легкой атлетики, в то время как European Athletics озаботилась совершенно другой темой.