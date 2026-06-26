Серебро с золотым отливом: российская пловчиха завоевала медаль и путевку на ЧМ Европы

На чемпионате России по плаванию на открытой воде, который стартовал 25 июня в Засечном Пензенской области, югорская спортсменка Яна Курцева завоевала серебряную медаль на дистанции 10 километров. Этот результат принес ей путевку на чемпионат Европы-2026, который пройдет в Париже. В напряженной гонке с фотофинишем спортсменка уступила соперницам лишь доли секунды, но назвала свою награду «серебром с золотым отливом», пишет ugra-news.ru .

Пензенское Засечное на несколько дней стало главной водной ареной страны — здесь проходят соревнования по плаванию на открытой воде. В программе — классические 5 и 10 километров, смешанная эстафета и новый формат — спринтерские 3 километра с выбыванием. Но главная интрига — разыгрываемые путевки в сборную на чемпионат Европы в Париже.

Дистанция 10 километров собрала сильнейших. Яна Курцева из Югры с самого старта показала характер. Как рассказала сама спортсменка, первые 2,5 километра дались тяжело — высокий темп и холодная вода требовали максимальной концентрации. Вместе с тренером она заранее разработала тактику: удержаться в лидирующей группе и постепенно набирать обороты.

План сработал. После шестого километра Курцева захватила лидерство, заняв оптимальную позицию перед финишным отрезком. Однако расслабиться не дали соперницы — за последние 50 метров борьба переросла в жесткий квартетный спурт. Фотофиниш зафиксировал разницу в доли секунды, и югорчанка осталась на втором месте.

Несмотря на серебро, эмоции — исключительно положительные. Яна назвала награду «серебром с золотым отливом» и поблагодарила маму, тренеров и родную спортшколу за веру и поддержку. Главный итог — уверенная путевка в Париж. Впереди — подготовка к континентальному первенству, где югорская пловчиха намерена показать всё, на что способна.