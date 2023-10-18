Серена Уильямс пообещала написать «очень личные» мемуары

Первая будет представлять «очень личные» мемуары, а во второй Серена поделится своим опытом в бизнесе и благотворительности.

Теннисистка завершила карьеру в прошлом году на Открытом чемпионате США. На тот момент ей было около 41 года. За долгие годы выступление она выиграла 75 турниров WTA, в том числе, завоевав 23 титула на турнирах Большого шлема.

Серена призналась, что за год без большого спорта ей понравилось время проводить с семьей (в августе она родила второго ребенка) и раскрывать себя в новых качествах. Именно поэтому теннисистка, только непосредственно на корте заработавшая около $95 млн, решила взяться за литературу.