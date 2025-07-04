Сергачев предрек «много разочарований» российскому новичку «Юты»

«Пожелаю Симашеву спокойствия, потому что будет много разочарований в его жизни. Я ему помогу чем смогу, но на полное попечение я его брать не буду. Он взрослый человек», — заявил Сергачев.

20-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев подписал с «Ютой» трехлетний контракт новичка. Клуб (тогда он назывался «Аризона Койотис») выбрал Симашева в первом раунде драфта-2023 под общим шестым номером — выше всех среди россиян, следом «Филадельфия» забрала Матвея Мичкова, который уже провел первый сезон в НХЛ.

У «Юты» на данный момент неплохой набор опытных защитников. После открытия рынка свободных агентов клуб еще и подписал новоиспеченного обладателя Кубка Стэнли Нейта Шмидта из «Флориды», выдав ему трехлетний контракт с кэпхитом $3,5 млн. Поэтому велика вероятность, что Симашев начнет сезон в АХЛ.

Ранее Илья Ковальчук высказался о перспективах Александра Овечкина забросить 1000 шайб в НХЛ.