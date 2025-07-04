Ковальчук предположил, сможет ли Овечкин «дожать» тысячу шайб в НХЛ

«Это только Овечкину решать, будет ли он дожимать эту тысячу. Мне кажется, что минувший сезон его только раззадорил. Ажиотаж, что получилось побить снайперский рекорд, семья счастлива, сыновья растут. Это же круто, когда дети могут ходить на матчи и смотреть, как играет отец. Такое дорогого стоит», — сказал Ковальчук.