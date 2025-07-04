Ковальчук предположил, сможет ли Овечкин «дожать» тысячу шайб в НХЛ
Илья Ковальчук: Овечкин может погнаться за тысячей шайб в НХЛ
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «Матч ТВ» высказался о перспективе нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина забросить тысячу шайб в Национальной хоккейной лиге.
В минувшем сезоне Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки и остановился на отметке 897 шайб за карьеру. В 65 матчах регулярного чемпионата-2024/25 нападающий забросил 44 шайбы.
«Это только Овечкину решать, будет ли он дожимать эту тысячу. Мне кажется, что минувший сезон его только раззадорил. Ажиотаж, что получилось побить снайперский рекорд, семья счастлива, сыновья растут. Это же круто, когда дети могут ходить на матчи и смотреть, как играет отец. Такое дорогого стоит», — сказал Ковальчук.
Он подчеркнул, что с Овечкиным после завершения сезона еще не общался, но обязательно это сделает, когда тот вернется в Россию с отдыха в Турции.
Ранее бывший партнер Овечкина по «Вашингтону» Дмитрий Орлов заключил двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс».