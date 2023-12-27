Сергей Безруков анонсировал премьеру спектакля с участием артистов с ОВЗ в Губернском театре

Народный артист России Сергей Безруков анонсировал премьеру спектакля в Губернском театре весной следующего года. Он отметил, что в нем будут играть артисты с ограниченным возможностями здоровья.

Безруков выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за возможность возглавить Губернский театр. В этом году учреждению исполняется десять лет.

Артист сообщил, что в 2024-м состоится шестой Большой детский фестиваль и будет реализован совместный проект Московского Губернского театра и Центра «Инклюзион» при участии Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» — «Внимание. Театр». В его рамках в репертуаре появится спектакль «Голубое и зеленое» по рассказам Юрия Казакова.