Сергей Юран ушел из турецкого клуба бывшего инвестора «Химок»
Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» и тренер Сергей Юран расторгли контракт
Фото: [ФК «Пари НН»]
Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» объявил о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном по согласию сторон.
Юран возглавил клуб в июле этого года. На данный момент «Беледиеспор» занимает 14-е место во втором турецком дивизионе, а также вылетел из Кубка страны.
Перед началом сезона совладельцем турецкого клуба стал бывший инвестор разорившихся «Химок» Туфан Садыгов. Сообщалось, что у него был конфликт с Юраном.
Ранее стало известно, что футболисты «Беледиеспора» бойкотировали тренировку из-за долгов по зарплате.