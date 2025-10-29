Сергей Юран ушел из турецкого клуба бывшего инвестора «Химок»

Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» объявил о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном по согласию сторон.

Юран возглавил клуб в июле этого года. На данный момент «Беледиеспор» занимает 14-е место во втором турецком дивизионе, а также вылетел из Кубка страны.

Перед началом сезона совладельцем турецкого клуба стал бывший инвестор разорившихся «Химок» Туфан Садыгов. Сообщалось, что у него был конфликт с Юраном.

Ранее стало известно, что футболисты «Беледиеспора» бойкотировали тренировку из-за долгов по зарплате.