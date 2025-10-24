Новый клуб Туфана Садыгова может повторить печальную судьбу «Химок»

Игроки и персонал клуба, выступающего во втором по силе турецком дивизионе, уже два месяца не получали денег. Некоторые из них задумываются об уходе, некоторые — готовят коллективное письмо руководству.

Кроме того, «Серикспору» грозит трансферный бан из-за долга перед белорусским БАТЭ за переход центрального защитника Александра Мартынова (трансфер обошелся всего в €70 тыс.).

Главным тренером «Серикспора» является Сергей Юран, за клуб выступают россияне Кирилл Гоцюк, Александр Мартынов, Дмитрий Тихий, Артем Юран, Илья Берковский и Илья Садыгов.

Ситуация в «Серикспоре» уже напоминает ту, что была в подмосковных «Химках». Клуб, который финансировал Туфан Садыгов, утратил не только место в РПЛ, но и профессиональный статус, а игроки и сотрудники «Химок» не получили положенные им деньги. Бывший инвестор отказался комментировать ситуацию с долгами.