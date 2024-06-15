Сергей Юров проверил ход работ по реконструкции спортивного комплекса «Орион»

«Затем мы будем дорабатывать спортивный комплекс с другой площадки. Его мы сдаем в конце ноября этого года. До конца 2024 года мы должны весь комплекс привести в порядок и отдать нашим жителям», — рассказал заместитель гендиректора ООО «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.