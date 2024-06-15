Сергей Юров проверил ход работ по реконструкции спортивного комплекса «Орион»
Фото: [Пресс-служба администрации Балашихи]
Глава городского округа Балашихи Сергей Юров проконтролировал ход работ по реконструкции спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Капитальный ремонт планируют завершить в ноябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Орион» очень востребованный. Здесь занимаются много детей. Мы видим, что основные работы заканчиваются. К 1 сентября мы планируем открыть футбольное поле с подогревом, трибуны и подтрибунные помещения, где будут располагаться современные раздевалки. 2 сентября планируем торжественное открытие стадиона», — рассказал Сергей Юров.
Отмечается, что все кровельные и черновые работы уже выполнены на всех объектах, сейчас ведутся чистовые работы, прокладываются внутренние инженерные сети. В течение двух-трех недель выполним и работы по наружным сетям, которые сейчас готовы на 70%.
«Затем мы будем дорабатывать спортивный комплекс с другой площадки. Его мы сдаем в конце ноября этого года. До конца 2024 года мы должны весь комплекс привести в порядок и отдать нашим жителям», — рассказал заместитель гендиректора ООО «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.