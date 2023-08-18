Сергей Карасев рассудит центральный матч РПЛ

Арбитром центрального матча пятого тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» назначен Сергей Карасев. Об этом объявили в РФС.

В противостоянии сойдутся клубы, открыто заявляющие о своих претензиях на титул.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом, «Спартак» довольствовался бронзовыми медалями.

В нынешнем чемпионате «Спартак» стартовал с трех побед подряд, но в четвертом туре споткнулся на «Урале» (2:3). Это поражение отодвинуло красно-белых с лидерской позиции на четвертое место.

«Зенит» в четырех матчах набрал семь очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В «Спартаке» сообщили, что ожидают рекордную зрительскую аудиторию после введения Fan ID. Раскуплено более 25 тысяч билетов.