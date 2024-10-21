Сергей Шнуров развелся с четвертой женой

Сергей Шнуров, фронтмен группы «Ленинград», разорвал брак со своей четвертой супругой Ольгой Абрамовой, как стало известно от адвоката Натальи Фенюк, передает РИА Новости.

По ее информации, сегодня в суде состоялось заседание, на котором был официально расторгнут их брак. Фенюк отметила, что между бывшими супругами не возникло разногласий по вопросам имущества или воспитания детей.

Слушание прошло в закрытом режиме в мировом суде Москвы, так как дело касается личной стороны жизни пары. Абрамова подала на развод 16 сентября, и решение суда вступит в законную силу через месяц.

Ольга Абрамова является искусствоведом, ее отец — Валерий Абрамов, известный уральский бизнесмен и директор дорожно-строительной компании «ВАД».

Шнурову 51 год, а Абрамовой 33. Их союз, который начался в 2018 году, подарил семье двоих детей, родившихся в 2021 и 2022 годах.

У Шнурова от двух предыдущих браков имеются сын и дочь, а в его браке с Матильдой детей не было; они прожили вместе восемь лет.

Ранее сообщалось, что Шнуров уменьшил гонорары «Ленинграда» на корпоративах на фоне развода с дочерью миллионера.

Теперь «Ленинград» предлагает свои песни за $200 тыс. (примерно 18,5 млн руб.). В райдере также указаны суточные для Шнурова — 10 тыс. руб. в России и 250 евро за границей.