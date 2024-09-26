Шнуров уменьшил стоимость выступлений «Ленинграда» на корпоративах после развода с дочерью миллионера

Теперь за 40 минут программы на частных праздниках рок-группа «Ленинград» запрашивает 18 миллионов рублей, сообщил SHOT.

Год назад Шнуров считался одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в стране, когда «Ленинград» просил рекордные 350 тысяч евро (примерно 32 миллиона рублей по текущему курсу) за свои выступления.

Однако вскоре у них возникли проблемы с концертами, и выступления в «Лужниках» и на «Газпром-арене» были отменены.

В жизни Сергея тоже не все просто: его четвертая супруга, Ольга Абрамова, дочь уральского миллионера, подала на развод, а спрос на корпоративы значительно упал.

На данный момент группа планирует только один концерт — в январе на Бали.

В связи с этими обстоятельствами Шнуров решил снизить цены на свои выступления, и теперь «Ленинград» предлагает свои песни за 200 тысяч долларов (примерно 18,5 миллиона рублей).

В райдере также указаны суточные для Шнурова — 10 тысяч рублей в России и 250 евро за границей.

Ранее сообщалось, что обнародована сумма гонораров Ирины Дубцовой.