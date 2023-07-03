Сергей Светлаков вернулся на ТНТ

Шоумен Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и возвращается на канал ТНТ, говорится в сообщении ГПМ РТВ.

«Сережа – это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений», – прокомментировала подписание контракта директор телеканала Тина Канделаки.

Светлаков будет работать как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом телеканала. Уже сегодня на ТНТ стартует сериал «Тайна пропавшей деревни», в котором комик выступил продюсером и сценаристом. Критики называют сериал пародией на ужастики. Главную роль в нем исполнила Мария Горбань – она играет столичную журналистку, приехавшую в глубинку провести собственное расследование.

Светлаков трудился на ТНТ около десяти лет – до 2018 года, когда перешел на СТС.

Он был звездой скетч-шоу «Наша Раша», образовав комический дуэт с Михаилом Галустяном. В качестве приглашенного гостя принимал участие в «Камеди клаб», а также был членом жюри ряда проектов на ТНТ.