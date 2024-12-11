Сергей Жуков обратился к Бастрыкину по делу о блокировке фильма «Руки вверх»

Солист коллектива «Руки вверх» Сергей Жуков подал заявление в Арбитражный суд, чтобы подтвердить свои права на песни группы, против генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом Жуков рассказал в интервью ТАСС.

По словам Жукова, Андрей Черкасов долгое время пытается оспорить авторские права на произведения группы. Он подчеркнул, что Черкасов никогда не участвовал в записи хитов «Руки вверх».

Единственным документом, которым он располагает, является странная бумага о передаче прав на записи, подписанная нашим экс-продюсером Андреем Маликовым в 2006 году.

Однако на тот момент Маликов уже семь лет не занимал должность продюсера и не имел полномочий для таких действий. Заседания по этим делам запланированы на январь 2025 года.

Как сообщила Наталья Полианчик, официальный представитель «Первого музыкального издательства» и генеральный директор IP Codex, издательство вместе с Жуковым направили обращения к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой оказать содействие в судебной тяжбе за права на песни коллектива.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к онлайн-кинотеатрам «Кинопоиск», Start, «Иви» и Premier с требованием удалить фонограммы песен из фильма «Руки вверх» (2024).