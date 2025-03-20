Сергей Жуков стал потерпевшим в уголовном деле об авторских правах

Сергей Жуков, фронтмен группы «Руки Вверх», фигурирует как потерпевший в рамках уголовного дела, инициированного в связи со спорами о смежных правах на музыкальные произведения этого коллектива. Об этом сообщается в материалах следствия, передает ТАСС.

Согласно постановлению, вынесенному заместителем начальника отдела дознания ОМВД России по району Хамовники г. Москвы, возбуждено уголовное дело по статье 330 ч.1 УК РФ (самоуправство).

Предметом разбирательства является составление неизвестным лицом подложных документов, якобы подтверждающих правомерность владения ООО «Издательство Джем» фонограммами песен группы «Руки Вверх». В качестве потерпевших по данному делу признаны С.Е. Жуков и А.Е. Потехин.

Ранее сообщалось, что в судебном разбирательстве с продюсером Андреем Маликовым лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков не сумел убедить суд в своей причастности к созданию музыкальных треков из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов».