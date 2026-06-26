Анастасия Волочкова определилась с выбором мужа в шоу «Свадьба вслепую»

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает искать любовь на телеэкранах. На этот раз она стала участницей шоу «Свадьба вслепую» на канале «Пятница!». Артистка сразу заявила, что ищет достойного, сильного мужчину, который будет дарить ей цветы, понимать ее творчество и не бояться королевского размаха. За ее сердце боролись трое кандидатов из разных уголков России.

Как пишет Teleprogramma.org, первым претендентом стал Василий Менцик из Северобайкальска. Ему 45 лет, он занимается туристическим бизнесом и любит экстрим. Василий решил удивить балерину и предложил прокатить ее на багги. Однако идея не нашла отклика у Волочковой.

Балерина назвала Василия неудачником и отказалась от свидания. Она пожаловалась на внешний вид жениха и заявила, что он ей не подходит.

Второй жених, Андрей Крамолин из Екатеринбурга, пошел совсем другим путем. 38-летний мужчина увлечен фольклором и сельским трудом. Он пришел на встречу с букетом ромашек и подарил Волочковой сарафан. Пара отправилась в загородный дом, где гуляла на природе, а затем посетила баню. Балерина была растрогана и не хотела расставаться с Андреем.

Третий претендент, Михаил Шкондо из Ленинградской области, занимается разведением коз и выращиванием клубники. 44-летний жених сначала не впечатлил Волочкову, но затем реабилитировался, устроив романтический релакс с молоком и клубникой.

В финале Андрей и Михаил прошли проверку на детекторе лжи. Андрей честно признался, что не сможет поддерживать привычный уровень жизни Волочковой. Однако именно его искренность и трепетное отношение к русской культуре покорили балерину. Волочкова выбрала Андрея, отметив, что он настоящий, душевный и близкий ей по духу.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что хочет спеть с SHAMAN.