Серпухов подарил семьям участников СВО бесплатный концерт SHAMANа

В Серпухове прошел концерт, где главными зрителями стали те, кто ждет героев с фронта. 30 сентября на сцене Дворца культуры «Россия» выступил SHAMAN, а в зале находились 120 особых гостей — члены семей участников специальной военной операции.

Инициатива исходила от Единого центра поддержки участников СВО, который безвозмездно передал билеты женам, детям и самим военнослужащим. Акцию организовали при содействии коммерческих и культурных институтов. Руководитель Центра Лидия Халачева лично вручила приглашения.

Семьи защитников отметили вклад ООО «Артисты и звезды» в лице генерального директора Андрея Курьянова, а также директора ДК «Россия» Юрия Бордачева и его коллектива.

Близким героев и самим бойцам подарили не просто концерт популярного исполнителя, а также чувство единства и укрепление морального духа.