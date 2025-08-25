Серпухов стал ареной масштабной велогонки Gran Fondo Russia-2025

Серпухов стал главным местом проведения Gran Fondo Russia-2025, масштабной велогонки, прошедшей на живописной территории Большого Грызлово.

В состязании приняли участие тысячи увлеченных велосипедистов, от опытных атлетов до любителей активного отдыха.

Эта велогонка имеет огромное значение для развития спортивного туризма в регионе, демонстрируя потенциал муниципалитета в этой перспективной области. Помимо проверки своих сил и мастерства, участники смогли оценить красоту и уникальный ландшафт Серпуховского района.

Благодаря безупречной организации, гонка прошла в атмосфере комфорта и позитива для всех. Серпухов уверенно позиционирует себя как важный центр спортивных соревнований, активно поддерживая развитие велоспорта и пропагандируя здоровый образ жизни.

Мероприятие подчеркивает возможность округа в привлечении значимых спортивных событий и стимулировании интереса к физической активности у жителей.