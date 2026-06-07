Каждое обращение на контроль: итоги личного приема Инны Федотовой в Химках

В пятницу, 5 июня, в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» состоялся личный прием граждан, который провела глава городского округа Химки Инна Федотова. В центре внимания участников встречи оказались темы, касающиеся содержания общего имущества в многоквартирных домах и комплексного благоустройства городских территорий, сообщила администрация городского округа.

По информации администрации, среди поступивших обращений — жалоба от жительницы дома номер 15 по улице Лавочкина. Женщина сообщила о неисправности стояков как горячего, так и холодного водоснабжения. Кроме того, она попросила организовать покос травы на участке, расположенном между зданием лицея и корпусом дошкольного отделения местного образовательного учреждения.

По данным администрации, еще один вопрос был поднят жителем дома № 18/5 на проспекте Мира. В ходе встречи обсуждалась возможность проведения работ по окраске стен в подъезде, а также перенос ранее установленных сроков капитального ремонта внутренних инженерных систем этого здания.

«Личные встречи с жителями остаются одним из самых эффективных форматов работы. Именно в открытом диалоге можно услышать реальные запросы людей, оперативно найти решения и добиться конкретного результата», — подчеркнула Инна Федотова.

По информации администрации, все прозвучавшие на приеме обращения были приняты в работу. По каждому из заявленных вопросов профильным городским службам были поставлены конкретные задачи и обозначены сроки их исполнения. Как подчеркнули в администрации округа, ход решения обозначенных проблем остается на строгом контроле.

Ранее сообщалось, что в Новых Химках в среду, 10 июня, пройдет выездная администрация.