«Золотой отдых». Самое дорогое бронирование в России этим летом обошлось туристам в 630 тысяч рублей

Этим летом самое дорогое бронирование отеля в России составило 630 тысяч рублей.

Такую сумму заплатили за девять ночей в пятизвездочном отеле в Ялте. Об этом в интервью РИА Новости сообщила управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова.

«Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса "Островок" на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей», — сказала она.

Самым бюджетным бронированием стал заказ туристки на жилье в Калининграде. За одну ночь в хостеле она заплатила чуть более тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму определили места где туристы могут легально отдыхать с палатками.