Над девятью областями, Крымом и Кубанью: где именно работала ПВО в ночь на 7 июня

За ночной период с восьми часов вечера до семи утра по московскому времени силами противовоздушной обороны, находившимися на боевом дежурстве, было перехвачено и ликвидировано 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Официальные данные предоставили Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

Как уточнили в военном ведомстве, ликвидация воздушных целей велась в небе сразу над несколькими субъектами Российской Федерации. В списке значатся Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Ростовская, Смоленская, Тульская и Ярославская области.

Помимо этого, отметили в министерстве, дроны поражались и над другими территориями. В их числе — Краснодарский край, столичный регион, Республика Крым, а также водная гладь Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в связи с возгоранием после атаки БПЛА эвакуировали более 600 человек.