«Хватит кормить мусорное ведро!». Три лайфхака для экономного пикника

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева в беседе с RT дала рекомендации по подготовке к летнему пикнику.

По её словам, практичнее сначала составить меню, а затем — список покупок под конкретные блюда.

«При этом стоит выбирать рецепты с пересекающимися ингредиентами. Например, овощи могут использоваться одновременно для салата и приготовления гарнира на гриле, а зелень — для маринада мяса и для сэндвичей. Такой подход позволяет купить меньше разных продуктов, использовать их полностью и избежать ситуации, когда после пикника в холодильнике остаются излишки», — отметила эксперт.

Также она советует готовить простые блюда, заранее мариновать мясо и мыть овощи дома, а вместо больших упаковок чипсов и сладостей брать ровно столько, сколько съедят. Перед поездкой полезно проверить, что осталось от предыдущих выездов (посуда, уголь, средства от насекомых), чтобы не покупать лишнее.

Ранее диетолог Охеда посоветовал при тяге к сладостям съедать фрукт.