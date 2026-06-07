«Вегас» вырвал победу у «Каролины» в третьем матче финала Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по удивительному сценарию прошел третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» добыли победу над «Каролина Харрикейнз» во втором овертайме — 5:4.

В середине второго периода «Вегас» выдал мощный шестиминутный отрезок, забросив четыре шайбы. Счет в большинстве открыл Томаш Гертл, а затем хет-трик оформил Митч Марнер. Канадец мог сделать и покер, но в начале третьего периода, заработав буллит, не смог переиграть голкипера Брендона Басси.

Затем настал черед не собиравшейся опускать руки «Каролины». «Харрикейнз» забросили три шайбы в течение 39 секунд: Джордан Март, Тэйлор Холл и Джордан Стаал. Такая скорострельность — новый рекорд финалов Кубка Стэнли. Прежнее достижение (56 секунд) было установлено игроками «Монреаля» в 1954 году.

На 59-й минуте российский форвард «Каролины» Андрей Свечников протолкнул шайбу в ворота Картера Харта — 4:4.

Первый овертайм заброшенных шайб не принес, а во втором шальной рикошет помог защитнику Ши Теодору добыть победу для «Вегаса».

«Голден Найтс» повели в серии 2-1. Четвертый матч также пройдет на их площадке — «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе в ночь с 8 на 9 июня.

Ранее стало известно, что российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский во второй раз карьере выиграл приз «Везина Трофи».