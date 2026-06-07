Лето в разгаре: в Москве ожидается до +30 °C, дожди придут только к пятнице

«Июнь стремится к жаре», — отметил эксперт.

В субботу, 6 июня, по данным эксперта, максимальная температура воздуха в столице достигла почти плюс 25 градусов. В воскресенье. 7 июня, синоптики прогнозируют +25…+27°. В понедельник, 8 июня, воздух прогреется до +27…+29°, а во вторник, 9 июня, среду, 10 июня, и четверг, 11 июня, столбики термометров поднимутся до отметок +28…+30°. В пятницу, 12 июня, ожидается небольшое снижение — на градус или два.

До настоящего момента в Москве не выпало ни капли осадков, и эта тенденция сохранится, считает специалист. Сегодня, а также в понедельник и вторник дождей не предвидится. Лишь со среды по пятницу во второй половине дней возможно появление локальных и кратковременных дождей, а также гроз.

По мнению синоптика, ослабление летнего зноя до значений +22…+25° прогнозируется к концу предстоящей недели. Согласно предварительным расчетам синоптиков, вплоть до завершения второй декады июня максимальная температура в столице не будет опускаться ниже отметки в плюс 20 градусов.

Ранее синоптики раскрыли, какой будет погода этим летом.