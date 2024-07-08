Серпуховские Гавайи смогут вместить несколько тысяч отдыхающих

Несколько тысяч человек сможет вместить новый бесплатный пляж Серпуховские Гавайи, открытие которого запланировано на ближайшее время. Об этом сообщает портал Regions .

Ожидается, что пляж станет востребованным местом отдыха не только для жителей Подмосковья, но и для гостей из других регионов страны.

На территории пляжа установят комфортные кабинки для переодевания, а также организуют развлечения для отдыхающих всех возрастных групп.

Отличительной особенностью пляжа станет огромная надпись «Я люблю Серпухов». Отмечается, что ее будет видно из пролетающих рейсовых самолетов и даже из космоса.