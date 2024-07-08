Серпуховские Гавайи смогут вместить несколько тысяч отдыхающих
Фото: [t.me/umar_kremlev]
Несколько тысяч человек сможет вместить новый бесплатный пляж Серпуховские Гавайи, открытие которого запланировано на ближайшее время. Об этом сообщает портал Regions.
Ожидается, что пляж станет востребованным местом отдыха не только для жителей Подмосковья, но и для гостей из других регионов страны.
На территории пляжа установят комфортные кабинки для переодевания, а также организуют развлечения для отдыхающих всех возрастных групп.
Отличительной особенностью пляжа станет огромная надпись «Я люблю Серпухов». Отмечается, что ее будет видно из пролетающих рейсовых самолетов и даже из космоса.