Сестра Яниса Тиммы рассказала о миллионах, которые он задолжал Седоковой перед смертью

В своем личном блоге в социальных сетях сестра Яниса Тиммы, Лельде Жандецка, подтвердила информацию о том, что у покойного баскетболиста незадолго до его ухода из жизни были финансовые проблемы. По словам Жандецки, его супруга, известная певица Анна Седокова, оказывала ему поддержку в это непростое время.

Лельде сообщила, что Анна продолжала оказывать финансовую поддержку спортсмену, хотя они уже не состояли в отношениях и находились в процессе развода.

В распоряжении VOICE также имеются скриншоты, подтверждающие слова сестры Яниса. Согласно этим данным, певица в ноябре и декабре 2024 года перевела бывшему мужу более 1,2 миллиона рублей для погашения задолженностей в российских и американских банках.

«Она прислала мне фото, на котором мой брат записывал долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, мобильному телефону на общую сумму в 10 900 долларов. Я видела скриншот, на котором видно, что Анна перевела моему брату 10 000 долларов 28 ноября и 295 000 рублей 6 декабря», — сообщила сестра баскетболиста.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Латвии возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев утверждает, что планирует дать показания против певицы Анны Седоковой, которая якобы могла заказать убийство экс-возлюбленного. Адвокат Елена Пономарева рассказала, имеются ли перспективы у уголовного дела и что грозит певице, если она откажется лететь на допрос.