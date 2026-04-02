«Северсталь» продлила контракт с тренерским штабом, несмотря на вылет команды в первом раунде

Директор хоккейного клуба «Северсталь» Николай Канаков сообщил, что контракт с тренерским штабом во главе с Андреем Козыревым продлен еще на два следующих сезона.

«Северсталь» выбыла в первом раунде плей-офф, уступив в пяти матчах нижегородскому «Торпедо» (1-4). При этом в регулярном чемпионате череповчане находились выше соперника.

«Да, есть небольшая ложка дегтя в виде плей-офф. Возможно, мы ожидали что-то другое. Тем не менее, если брать в целом, сезон прошли хорошо. Зрительский интерес небывалый. Команда заняла третье место в Западной конференции. Такого никогда не было. Шестой год подряд мы в плей-офф», — объяснил Канаков решение руководства клуба.

В свою очередь, Козырев, объясняя причину неудачи в плей-офф, признал, что команда не показала хоккей, на который была способна. Он сказал, что все дело в реализации: моментов «Северсталь» в изобилии, но не могла забить.

Андрей Козырев возглавляет «Северсталь» с 2023 года. Ранее он работал ассистентом в СКА, «Локомотиве», «Торпедо» и сборной России.