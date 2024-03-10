Севший за изнасилование звезда сборной Бразилии Дани Алвес покончил с собой — СМИ

Бывший защитник испанской «Барселоны» и сборной Бразилии, один из самых титулованных футболистов мира Дани Алвес предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Об этом в своем аккаунте в соцсети X рассказал бразильский журналист Пауло Альбукерке.

Отмечается, что официального подтверждения суицида Алвеса еще не было. Крупные бразильские и испанские СМИ пока молчат.

«До меня дошла информация, что Даниэль Алвес покончил с собой», — написал Альбукерке.

Других подробностей, в том числе остался ли жив Алвес, журналитст не привел.

Напомним, бразильского футболиста Дани Алвеса за изнасилование в декабре 2022 года 23-летней девушки в ночном клубе Sutton в Барселоне приговорили к 4,5 годам заключения. Также спортсмен будет обязан выплатить потерпевшей стороне 150 тыс евро.