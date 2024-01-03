Шахматист из Польши наотрез отказался жать руку россиянину на чемпионате мира

Неспортивный инцидент произошел Чемпионате мира по игре в быстрые шахматы в Узбекистане, передает репортер чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос.

Там после игры гроссмейстер из Польши Ян-Кшиштоф Дуда не стал жать руку международному российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину. К слову, игра между соперниками завершилась ничейным результатом.

«Российский шахматист Хисматуллин протянул руку своему сопернику Яну-Кшиштофу Дуде. Однако поляк отверг рукопожатие», — написал на своей странице в X.

Напомним, чемпионат мира по игре в быстрые шахматы проходил в Узбекистане с 26 декабря по 30 декабря минувшего года.