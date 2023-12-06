Шахматистка из Подмосковья стала призером сразу двух всероссийских турниров
Фото: [Федерация шахмат Московской области]
Подмосковная шахматистка Маргарита Лысенко стала призером двух всероссийских турниров подряд, сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.
Она завоевала серебро в финале Рапид Гран-При России и бронзу в финале Блиц Гран-При России, уточнили в ведомстве.
Турнир проходил в Ханты-Мансийске. Участие в нем приняли четырнадцать шахматисток. Лысенко набрала восемь очков и заняла второе место. На следующий день представительница Подмосковья заняла третью ступень пьедестала в финале Блиц Гран-При России, набрав 8,5 очков.
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