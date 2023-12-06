Шахматистка из Подмосковья стала призером сразу двух всероссийских турниров

Она завоевала серебро в финале Рапид Гран-При России и бронзу в финале Блиц Гран-При России, уточнили в ведомстве.

Турнир проходил в Ханты-Мансийске. Участие в нем приняли четырнадцать шахматисток. Лысенко набрала восемь очков и заняла второе место. На следующий день представительница Подмосковья заняла третью ступень пьедестала в финале Блиц Гран-При России, набрав 8,5 очков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда завершится реконструкция стадиона «Спартак» в Серпухове.