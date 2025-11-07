Шахматисты из восьми городов сразились в Зарайске в честь 22-летия клуба

Во Дворце спорта «Зарайск» состоялся открытый лично-командный блицтурнир по шахматам, посвященный 22-й годовщине клуба «Зарайская ладья» и Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие 47 шахматистов из Зарайска, Луховиц, Коломны, Озер, Воскресенска, Каширы, Егорьевска и Рязани.

Открыли турнир депутат совета депутатов Михаил Редкин и руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Иван Марков, поздравив спортсменов с юбилеем клуба и предстоящим праздником. С приветственным видеосообщением к участникам обратился сенатор РФ и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Главным судьей турнира выступил арбитр всероссийской категории Михаил Кличев.

Сильнейшим участником стал Платон Колмычков из Воскресенска, набравший 10 очков из 11 возможных. Его земляк Захар Галимов занял второе место. Третью позицию по дополнительным показателям завоевал рязанец Вадим Половинкин, а Константин Падчин из Рязани стал четвертым.

Среди девушек второе место заняла Валерия Жукова, а среди ветеранов бронзовым призером стал Евгений Пушкарев.

В командном зачете победу одержала команда Воскресенска. Второе место заняла сборная Рязани, а бронзу завоевали зарайские шахматисты — Дмитрий Коненкин, Александр Енюшкин и Иван Лосев.