Приступ подагры: терапевт раскрыл, почему нельзя терпеть боль и надеяться на травы

Врач-терапевт Дмитрий Киселев в интервью радио Sputnik нарисовал пугающую, но честную картину подагры. Это не просто «палец заболел», а системный сбой обмена веществ, при котором мочевая кислота кристаллизуется прямо в суставах. Эти микроскопические иглы буквально втыкаются в ткани, разрушая их изнутри, и первыми под удар попадают ноги.

По его словам, симптомы невозможно спутать с усталостью или растяжением. Сустав становится багровым, горячим, распухшим, а боль — пульсирующей и рвущей. Часто все случается ночью или под утро: человек вдруг понимает, что не может наступить на ногу, надеть обувь или даже терпеть прикосновение одеяла. Иногда поднимается температура и появляется чувство, будто вас переехал грузовик. Самое коварное — первый приступ может пройти сам собой после пары таблеток, создавая опасную иллюзию, что все уладилось. Но подагра будет возвращаться снова и снова, с каждым разом все сильнее разнося суставы хроническим воспалением. Кристаллы мочевой кислоты откладываются не только в суставах, но и в мягких тканях, а также жестко бьют по почкам. Это болезнь, которая не прощает легкомыслия.

Медик пояснил, что снять острый приступ можно несколькими простыми, но строгими действиями. Суставу нужен полный покой — никаких «расхаживаний». Холодный компресс через ткань на 10–15 минут несколько раз в день, но ни в коем случае не лед прямо на кожу. Противовоспалительные нестероидные препараты, обильное питье и полный отказ от алкоголя. И обязательно — визит к ревматологу.

Главные ошибки пациентов, по его мнению, это попытки лечиться капустными листами, йодными сетками, распариванием ног или сомнительными травяными сборами. И самая грустная ошибка — терпеть боль. При подагре терпеть нельзя. Чем раньше человек обращается к врачу, тем выше шанс не превратить свою жизнь в хроническую пытку, когда каждое обострение все глубже раздалбливает суставы.

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