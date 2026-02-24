Шахматная корона наукограда: в Дубне определили победителей Школьной лиги

В наукограде подвели итоги городского этапа Единой школьной лиги по шахматам, который стал одной из самых эмоциональных точек спортивного календаря этого сезона. Турнир, стартовавший в октябре, объединил сотни учащихся, но в решающей стадии за досками встретились шесть сильнейших коллективов города. Финальные игры продемонстрировали, что уровень школьного спорта в Дубне давно вышел за рамки любительских партий, превратившись в настоящую битву стратегий.

Основная интрига развернулась между признанными лидерами — лицеем №6 и физико-математическим лицеем имени Кадышевского. Также за призовые места боролись представители школ №1 и №9, гимназий №3 и №11. Накал страстей в зале был сопоставим с гроссмейстерскими турнирами: за ходом партий пристально следили не только судьи, но и педагоги, старавшиеся не выдавать волнения.

Особое внимание было приковано к Григорию Фирсову из команды физмат лицея. В прошлом году коллектив этого учебного заведения стал одним из лучших в Подмосковье, а сам Григорий получил статус лучшего игрока финального турнира. В текущем сезоне амбиции спортсмена стали еще серьезнее.

«По формату все очень нравится. В прошлом году команда наша заняла 2 место в области. В этом году цели — выиграть все же», — говорит Григорий.

Турнир проходил по круговой системе, что исключало элемент случайности — победу одерживал тот, кто проявил стабильность на всей дистанции. В итоге статус фаворита подтвердила команда физмат лицея имени Кадышевского, вновь завоевавшая первое место.

Успех местных шахматистов открывает для города новые горизонты: в апреле Дубна впервые примет региональный этап соревнований в рамках северного дивизиона.

«У нас северный дивизион, 12 сильнейших команд приедут к нам побороться в финале», — отметил начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г.о. Дубна Михаил Богомолов.

Муниципалитет уже начал активную подготовку к приему гостей. Ожидается, что конкуренция за выход в общеобластной финал будет предельно высокой. Накопленный опыт дают дубненским игрокам весомое преимущество для повторения и превосходства прошлогодних результатов на уровне области.